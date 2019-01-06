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إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب بيت إيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الجيش الاسرائيلي ان مسلحين اطلقوا النار على حافلة للمستوطنين قرب معسكر بيت ايل برام الله الليلة اسفر عن اصابة السائق بجروح طفيفة.


واغلقت القوات الاسرائيلية الطريق في اعقاب حادث اطلاق النار وباشرت عمليات تفتيش.

في ذات السياق قال الجيش ان يحقق في اطلاق نار على مستوطنة قرب بيت فجار شمال شرق بيت لحم.
إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب بيت إيل




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