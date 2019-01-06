اصابة, بالغة, اثر, حريق, مبنى, في, رمات, جان,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تم إستدعاء قوات من الشرطة قبل قليل، الى شارع هتماريم، في مدينة رمات جان، إثر بلاغ حول حريق نشب في مبنى سكني.

قوات من الشرطة وسلطة الإطفاء والإنقاذ يعملون في المكان.إثر الحريق أصيب شخص بإصابات بالغة (وفق مصادر طبية) فأحيل الى مشفى تل هشومير لتلقي العلاج.