اتحاد, ابناء, سخنين, وبيتار, القدس, يفترقان, بالتعادل, في, مباراة, ضعيفة,

استطاع فريق بيتار القدس ان يقتنص نقطة ثمينة من فريق ابناء سخنين بمباراته البيتية بالتعادل السلبي 0:0 في اداء دون المستوى وخاصة وان فريق ابناء سخنين يعاني من اصابات للاعبيه وخاصة الهجوم وبحضور ما يقارب ال 800 مشجع لبيتار مقابل اربعة الاف من عشاق فريق ابناء سخنين .

وقد لعب الفريق بتركيبة مميزة من لاعبين محليين من الشبيبة وقد انتهى الشوطين الاول والثاني بالتعادل السلبي .