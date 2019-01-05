اتحاد, ابناء, سخنين, وبيتار, القدس, يفترقان, بالتعادل, في, مباراة, ضعيفة,

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يستضيف فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم السبت فريق بيتار القدس على ارض استاد...
لاعب هبوعيل عرابة شباب في كرة الطائرة جابر سامي محمود بدارنه خربوش رقم 11 في...
حقق فريق هبوعيل ام الفحم فوزاً عريضاً على عيروني طبريا باربعة اهداف مقابل هدف، في...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزا خارجيا مهما على فريق بني يهودا تل ابيب بالنتيجة 1-0...
استطاع فريق اتحاد ابناء سخنين من تحقيق الفوز بعد فترة طويلة , وذلك على النادي...
توج مساء اليوم الجمعة منتخب فريق ملجا (عدي دراوشه) بطلا لدوري حي العاصلة بعد فوزه...
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس الدولة عن مباراة ديربي للوسط العربي...
تقدم ملحوظ في بناء استاد عرابة لكرة القدم وتخصة في البنية التحية لملعب كرة القدم...
حقق فريق هبوعيل ام الفحم فوزاً عريضاً خارجياً على هبوعيل آسي غلبواع بثلاثة اهداف...
استضاف ملعب السلام في مدينة ام الفحم عصر اليوم الحمعة مباراة ديربي وادي عارة بين...