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اتحاد ابناء سخنين وبيتار القدس يفترقان بالتعادل في مباراة ضعيفة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



استطاع فريق بيتار القدس ان يقتنص نقطة ثمينة من فريق ابناء سخنين بمباراته البيتية بالتعادل السلبي 0:0 في اداء دون المستوى وخاصة وان فريق ابناء سخنين يعاني من اصابات للاعبيه وخاصة الهجوم وبحضور ما يقارب ال 800 مشجع لبيتار مقابل اربعة الاف من عشاق فريق ابناء سخنين .


وقد لعب الفريق بتركيبة مميزة من لاعبين محليين من الشبيبة وقد انتهى الشوطين الاول والثاني بالتعادل السلبي .




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