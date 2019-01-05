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رئيس الصين للجيش: استعدوا للحرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلاله اجتماع له مع كبار القادة العسكريين، إن على القوات المسلحة تعزيز قدراتها لمواجهة الطوارئ وبذل كل ما يمكن للاستعداد للمعارك.ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن الرئيس قوله، خلال الاجتماع يوم الجمعة، إن الصين تواجه مخاطر وتحديات متزايدة وإن على الجيش العمل على تأمين احتياجاتها الأمنية والتنموية.وأضاف شي، وهو أيضا رئيس اللجنة العسكرية المركزية، أن على القوات المسلحة ابتكار استراتيجيات مواكبة للعصر الحديث وتحمل مسؤوليات الإعداد للحروب وشنها.ونقلت الوكالة عن الرئيس الصيني قوله "يواجه العالم مرحلة من التحديات الكبرى التي لم يشهدها على مدى قرن ولا تزال الصين في مرحلة الفرصة الاستراتيجية للتنمية".وأضاف أن على القوات المسلحة الاستعداد للرد سريعا في حالات الطوارئ وتطوير قدراتها فيما يتعلق بالعمليات المشتركة واستحداث أنماط جديدة من القوات المقاتلة.وكان شي قد صرح، يوم الأربعاء، بأن بلاده لا تزال تحتفظ لنفسها بحق اللجوء للقوة لتحقيق "الوحدة" مع تايوان ومنع استقلالها.جاء ذلك بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانون يؤكد التزام بلاده بأمن تايوان.
رئيس الصين للجيش: استعدوا للحرب




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