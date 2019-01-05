اعتقال, شابين, يهوديين, آخرين, بشبهة, الضلوع, في, ممارسة, الإرهاب,

سمح مساء اليوم بإماطة اللثام عن أنه جرى اعتقال اعتقال شابين آخرين هما الرابع والخامس بشبهة الضلوع في قضية الإرهاب اليهودي التي يحظر نشر تفاصيلها.

وصدر امر يحرم هاذين الشابين من لقاء وكيل الدفاع عنهما.وكانت مصادر أمنية في إسرائيل قد حذرت من ان الاعمال الإرهابية اليهودية على شاكلة ما يسمى (بتدفيع الثمن) قد تؤدي الى انفجار الأوضاع فضلا عن انها تستنزف جزءا من طاقة قوات الامن وتصرفها عن التركيز بشكل كامل على الإرهاب الفلسطيني. وأضافت المصادر لإذاعة (كان) انه بسبب اقتراب الانتخابات العامة فان الجميع يحتضنون جماعة فتيان التلال المتطرفة الا انه بمجرد وقوع حادث أمنى فان الجميع سيتبرأون من هذه الجماعة ويصفونها بالعشب الضار.وبحسب المصادر فان جهاز الشاباك يتعامل مع (تدفيع الثمن) على انها عمليات إرهابية ويدعو اجهزة التربية والتعليم والرفاه والقضاء الى التدخل بهدف احتواء ظاهرة فتيان التلال قبل فوات الأوان.هذا ومن المقرر ان ينتهي الساعة العاشرة من هذه الليلة سريان الامر الجديد الذي اصدره جهاز الامن العام الشاباك والذي يمدد الحظر الذي يحرم الشبان اليهود الثلاثة الذين جرى اعتقالهم بشبهة الضلوع في ممارسة الإرهاب بحق فلسطينيين يحرمهم من لقاء وكلاء الدفاع عنهم.يشار الى انه يتسنى لجهاز الشاباك تمديد هذا الامر مرة أخرى في حال حصل تقدم في التحقيق الجاري مع الشبان الثلاثة.وذكر ان هؤلاء هم طلبة في نفس المعهد الديني اليهودي في السامرة.