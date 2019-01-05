ضبط, 1590, سائق, خلال, الاسبوع, الاول, من, العام, 2019, استخدموا, الهاتف, النقال, اثناء, القيادة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قسم المرور يواصل تطبيق سياسته وخطة عمله لتطبيق القانون على المحاور المركزية للحد من المخالفات الخطرة مثل القيادة المتهورة تلك التي تشكل خطرًا على حياة مستخدمي الطريق، ايضا في الاسبوع الاول من عام 2019.

يواصل قسم المرور هذا العام على تطبيق القانون بشكل حازم ومركز بهدف الحد من المخالفات التي تسبب حوادث الطرق الصعبة والمروعة، هذا الى جانب نشاط توعوي بما في ذلك خلال ليلة راس السنة الذي صادف هذا الاسبوع.خلال الاسبوع الاخير قام افراد قسم المرور في الشرطة نشاط لتطبيق القانون بهدف الحد من كمية المصابين وايضا لردع السائقين، بواسطة وسائل وطرق علنية وسرية وذلك بهدف تعزيز الشعور بالآمان لدى المواطنين الممتثلين للقانون.من تحليل نتائج النشاط لتطبيق القانون، تبين ان خلال الاسبوع الخير هو الأول لعام 2019، تم تسجيل اكثر من 5,900 مخالفة سير، من خلال التركيز على الشوارع والطرقات التي تم تحديدها وفق البحوثات التي اجراها قسم البحوثات في قسم المرور للشرطة، حيث غالبيتها الساحقة، ضد المخالفات التي تشكل خطرا على مستخدمي الطريق، والقيادة المتهورة على المحاور المركزية:من خلال نشاط ضد مخالفات السهو وعدم التركيز في القيادة تم ضبط اكثر من1590 سائق قام باستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة بشكل منافٍ للقانون ، حيث تم تغريمهم ب 1000 ₪ و 8 نقاط في حقهم.كما وتم تسجيل اكثر من 900 مخالفة لسائقين قادوا سياراتهم بسرعة فائقة. تم تسجيل حوالي اكثر من 470 مخالفة لسائقي الشاحنات بسبب عطل تقني مما يشكل خطرًا على سلامة وأمن مستخدمي الطريق وغيرها من المخالفات. كما وتم تحييد 107 سيارة لمدة 30 يوم ونقلها الى مصفات شرطية بعد ان ارتكب سائقيها مخالفات خطيرة. كما وتم الغاء 123 رخصة قيادة لمدة 30 يوم لسائقين قد ارتكبوا مخالفات خطيرة. كما وتم من خلال إستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة منها كميرات الستيلز تسجيل اكثر من 600 مخالفة مثل إستخدام الهاتف النقال وعدم منح حق استخدام الطريق بشكل آمن.هذا وذكر في الشرطة ان تطبيق القانون الحازم والمركز سيتواصل طيلة العام 2019, بهدف ردع السائقين وبهدف تغيير ثقافة القيادة والحد من عدد القتلى في حواظث الطرق.