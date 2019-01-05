اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, كفرقاسم,

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره اثر تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم السبت في مدينة كفرقاسم .

الطواقم الطبية لمركز بقاء وصلت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى بيلنسون واصابته طفيفة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .