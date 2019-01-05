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اصابة شاب باطلاق نار في كفرقاسم



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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره اثر تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم السبت في مدينة كفرقاسم .


الطواقم الطبية لمركز بقاء وصلت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى بيلنسون واصابته طفيفة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في كفرقاسم




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