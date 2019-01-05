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العشرات من أهالي الرملة بمسرحية نور الميلاد لمسرح الحنين النصراوي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بمناسبة  عيد الميلاد المجيدة ورأس  السنة  نظم  مدير المركز الجماهيري العربي   الرملة التابع لشركة المراكز الجماهيرية   المربي  ميخائيل فانوس رحلة  ثقافية  تسويقية   لمدينة الناصرة  شارك بها العشرات من أهالي الرملة   واطفالهم  ابتدأت بحضور  المسرحية الميلادية   " نور الميلاد -  وهي من تمثيل رشا جهشان وهبة بطحيش والفنان لطف نويصر  والأطفال لطف وبديعه نويصر  الذين اسعدوا الجميع بأدائهم المهني الرائع  الراقي  وتمكنوا من ترك اثر جميل في قلب الأطفال  الا وهي قيمة الحب والعطاء   كما وقامت كل عائلة  بالتقاط الصور  التذكارية  الميلادية في بيت سانتا مع السانتا لطف نويصر  بعدها قاموا بزيارة ساحة العين  للاستمتاع بالأجواء الميلادية  حيث شجرة الميلاد والمغارة وبعدها قاموا بالتجول بالمدينة والتسوق فيها .





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