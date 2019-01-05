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مناوشات بين جمهور بيتار القدس ومواطنين في عرابة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قرب الساعة، عندما سافرت حافلة  وبها مشجعي فريق كرة القدم بيتار القدس، نحو إستاد دوحة  في سخنين، مرت في بلدة عرابة، وعندما وقفت الحافلة إثر إختناق مروري في البلدة، نزل عدد من المشجعين الى الشارع وإندلع شجار مع عدد من السكان المحليين.


أفراد من الشرطة الذي عملوا في المكان قاموا بفض المتشاجرين، ورافقوا الحافلة حتى إستاد دوحة.
مناوشات بين جمهور بيتار القدس ومواطنين في عرابة




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