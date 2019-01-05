ضبط, سائقًة, 24, عامًا, تقود, سيارتها, بسرعة, 215, كم, في, الساعة, على, شارع, 6,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:مساء امس قام افراد من قسم المرور بنشاط لتطبيق القانون للحد من مخالفات القيادة بسرعة فائقة ، نشاط من خلاله تم ضبط سائقة تبلغ من العمر 24 عام من منطقة المركز تقود سيارتها بسرعة فائقة وخطرة جدًا بلغت 215 كيلومترًا في الساعة على الطريق السريع 6 في منطقة نحشونيم متجهة شمالًا.

على الفور قام الشرطي بالسير خلف سيارة المشتبهة من أجل توقيفها وازالة الخطر منها وعلى مستخدمي الطريق.تم توقيف السيارة بالقرب من تقاطع قاسم. عندئذ فوجئ الشرطي، باكتشاف أن من قاد السيارة كانت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما من منطقة المركز ومعها 3 ركاب، ابنتها طفلة رضيع البالغة من العمر سنتين، وطفل آخر عمره 11 عاما وامرأة أخرى.السائقة المشتبهة بارتكاب المخالقات احيلت الى التحقيق ومع نهايتة تم إطلاق سراحها بقيود مشروطة بما فيها الإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام ، وتم الغاء رخصة قيادتها بشكل فوراي كما وتم استدعائها للمحاكمة في الفترة القريبة .*ذكر قي الشرطة أنه خلال العام 2018 ضبط افراد الشرطة أكثر من 116،000 سائق الذي ارتكب مخالفة القيادة بسرعة فائقة* *وسوف يستمر هذا النشاط بشكل مركز على مدار العام من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق*.