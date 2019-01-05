"ملك السوشي" يشتري سمكة تونا نادرة بمبلغ.. 3 مليوووون دولار!!

كما يقال عن اليابان "كوكب اليابان" وعلى ذلك الكوكب صاحب سلسلة مطاعم سوشي اسمه كيوشي كيمورا اشترى في المزاد العلني لسوق السمك الشهير في طوكيو سمكة تونا زرقاء الذيل نادرة مقابل 3.1 مليون دولار!!!!! بذلك يتغلب على الرقم القياسي الذي حققه بنفسه في السابق عندما اشترى سمكة باهظة السعر في عام 2013.