وصول, حارس, الأراضي, المقدسة, إلى, بيت, لحم,

وصل موكب حارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو باتون، اليوم السبت، إلى بيت لحم قادما من مدينة القدس، إيذانا بالاحتفال غدا بعيد الغطاس حسب التقويم الغربي.

واستقبل الموكب على بلاط كنيسة المهد، من قبل وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وقادة الأجهزة الأمنية، ولفيف من الكهنة ورجال الدين وأبناء الطائفة.وتوجه حارس الأراضي المقدسة سيرا على الأقدام إلى كنيسة المهد، وترأس صلاة خاصة، ومن ثم استقبل المهنئين.وسيترأس باتون يوم غد الأحد قداسا لمناسبة عيد الغطاس.