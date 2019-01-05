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اصابة شاب باطلاق نار في يركا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار في يركا مساء اليوم السبت .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية قامت بنقل الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في يركا




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