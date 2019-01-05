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عارة:اصابة شاب تعرض لاطلاق نار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً أثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة عارة ظهر اليوم السبت .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب وقامت بنقله الى مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة حيث وصفت اصابته بالمتوسطة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث .
عارة:اصابة شاب تعرض لاطلاق نار




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