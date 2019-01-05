عكا:انتشال, جثة, شاب, غرق, في, ميناء, البلدة, القديمة,

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اصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً أثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة عارة ظهر اليوم السبت...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انها اعتقلت شخصين يبلغان من العمر 33 و44...
انطلق الشهر الماضي في مدارس الجلبوع، مشروع موسع للتوعية حول شبكة الانترنت ومواقع...
حادث طرق ثد وقع بمدخل بلدة مصمص ظهر اليوم السبت مما اسفر عن اصابة شخصين بحروح وصفت...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"حريق شب في مكاتب كراج...
أصدر رئيس مجلس كفر مندا المحلي السيد مؤنس عبد الحليم بياناً حول زيارته لوزارة...
ضمن الرؤية المركزية للتربية بالجلبوع، والتي تعتمد بشكل أساسي على العيش المشترك،...
توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد خلال الأسبوع الجاري بمنخفض جوي مساء يوم غد...
أصيب شرطي بعيار ناري خلال اطلاق الرصاص في عارة، حيث وصفت اصابته بانها طفيفة...
اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الجمعة عن اختفاء اثار الشاب عبيده دبسان (25 عاما)...