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عكا:انتشال جثة شاب غرق في ميناء البلدة القديمة



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قامت مجموعة من البحارة والمواطنين ظهر اليوم السبت بانتشال جثة شاب تعرض للغرق في ميناء البلدة القديمة في مدينة عكا .


طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وحاولت انقاذ الشاب الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور .
عكا:انتشال جثة شاب غرق في ميناء البلدة القديمة




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