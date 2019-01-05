عكا:انتشال, جثة, شاب, غرق, في, ميناء, البلدة, القديمة,

طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وحاولت انقاذ الشاب الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور .

قامت مجموعة من البحارة والمواطنين ظهر اليوم السبت بانتشال جثة شاب تعرض للغرق في ميناء البلدة القديمة في مدينة عكا .

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