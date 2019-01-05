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اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما بحادث اطلاق النار امس الجمعة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انها اعتقلت شخصين يبلغان من العمر 33 و44 عاماً من عرعرة بشبهة ضلوعهما باطلاق النار يوم امس الجمعة في البلدة خلال شجار واصابة شرطي برصاصة طائشة .


وخلال تفتيش اثناء اعتقالهما تم العثور على مسدس وبندقيتين , الشرطة ستقوم بتقديم المشتبهان للمحكمة لتمديد اعتقالهما.
اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما بحادث اطلاق النار امس الجمعة




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