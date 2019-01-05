"أبو, مازن", يلتقي, السيسي, في, القاهرة,

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.

وبحث الرئيس عباس مع نظيره السيسي آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في ظل التحديات التي تواجهها، ودور الأشقاء العرب في دعم الموقف الفلسطيني في كافة المحافل.وذكرت الوكالة الرسمية، أن "الاجتماع تناول أيضا ملف المصالحة الداخلية، والدور الكبير التي تقوم به الشقيقة مصر في تقريب الأمور".وأشاد الرئيس بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بيت البلدين.وحضر الاجتماع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومن الجانب المصري، وزير خارجية مصر سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، والناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.