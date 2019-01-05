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عرض فيلم الإثارة والتشويق 122 في دور العرض بالإمارات والخليج بتكنولوجيا 4D



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تستقبل جميع دور العرض السينمائية في الإمارات والخليج فيلم الإثارة والتشويق العربي 122 للمخرج ياسر الياسري، يوم 10 يناير الجاري، وذلك بجميع قاعات العرض السينمائية ثنائية الأبعاد وقاعات العرض المتخصصة لتقنية 4DX و MX4D .

ويأتي عرض فيلم 122 بعدما بدأ عرضه الرسمي في جمهورية مصر العربية يوم 2 يناير الماضي، محققاً نجاحاً وردود فعل إيجابية من النقاد والمتابعين السينمائيين والإعلاميين، متخطياً بعد ثلاث أيام عرض الثلاث ملايين جنيه مصري،
ويحمل 122 الكثير من المفاجآت المشوقة خاصة وأن الفيلم يعد الأول في تاريخ السينما المصرية بتكنولوجيا 4D، وجهّز للإثارة والإبهار متضمناً عناصر المفاجأة المتعددة.
وتدور أحداث فيلم 122 في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهم.
ويضم فيلم 122 العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.
الفيلم من إنتاج سيف عريبي هو مؤلف موسيقي بجوار تأسيسه لشركة مقام للإنتاج الفني التي قدمت فيلمي الإثارة والأكشن الناجحين الهرم الرابع ثم القرد بيتكلم، وتصدّر الفيلمان شباك التذاكر المصري خلال عرضهما بموسم عطلة منتصف العام الدراسي في عامي 2016 و2017.




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