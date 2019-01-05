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الليلة:اتحاد ابناء سخنين امام بيتار القدس في صراع القاع



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



يستضيف فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم السبت فريق بيتار القدس على ارض استاد الدوحة في سخنين ضمن مباريات دوري الدرجة العليا لكرة القدم .


ومن المتوقع ان يحضر المباراة الاف المشجعين وسط تشديدات امنية من قبل الشرطة لحساسية المباراة بين جمهور الفريقين .

ومن ناحية مهنية المباراة مصيرية للفريقين اللذان يقبعان في قاع اللائحة , اي نتيجة غير الفوز للفريق السخنيني ستورطه في القاع .




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