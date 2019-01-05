الليلة:اتحاد, ابناء, سخنين, امام, بيتار, القدس, في, صراع, القاع,

يستضيف فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم السبت فريق بيتار القدس على ارض استاد الدوحة في سخنين ضمن مباريات دوري الدرجة العليا لكرة القدم .

ومن المتوقع ان يحضر المباراة الاف المشجعين وسط تشديدات امنية من قبل الشرطة لحساسية المباراة بين جمهور الفريقين .ومن ناحية مهنية المباراة مصيرية للفريقين اللذان يقبعان في قاع اللائحة , اي نتيجة غير الفوز للفريق السخنيني ستورطه في القاع .