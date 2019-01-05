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سولسكاير: لا أتوقع تدعيمات شتوية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لا يتوقع أن يقوم النادي بأي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قال المدرب المؤقت لليونايتد: "لا أتوقع أن يأتي أي شخص".

وأضاف: "من الواضح أنني سأرفع مستوى رغبتي في حال وضع النادي عينه على أحد اللاعبين وقيمه بشكل جيد، لكن هذا الأمر ليس قراري فقط، لكنني سأكون سعيدا بأي صفقة جديدة".

وعن مباريات الفريق حتى الآن، قال المدرب النرويجي: "عندما تفوز بالمباريات تكون سعيدًا، ندرك أن هناك مباريات أكثر صعوبة، وأعتقد أن مواجهة نيوكاسل كانت مثالًا على ذلك، خاصة أننا لم نسجل هدفًا مبكرًا".

واختتم: "كان علينا أن نعمل بجد من أجل ذلك وأن ندافع في الشوط الأول، سوف يتعلم اللاعبون ماذا يفعلون في مثل هذه المواقف لأننا نتوقع الفوز فقط، ولكن ما تتوقعه لا يحدث دائمًا، لكنني أعتقد أن ردنا في الشوط الثاني كان رائعًا".

يذكر أن مانشستر يونايتد، تغلب الأسبوع الماضي بهدفين دون مقابل على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، وسجل الهدفين في الدقيقتين 64 و80 عن طريق روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد.
سولسكاير: لا أتوقع تدعيمات شتوية




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