اصابتان, في, حادث, طرق, مدخل, مصمص,

هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات حادث الطرق

حادث طرق ثد وقع بمدخل بلدة مصمص ظهر اليوم السبت مما اسفر عن اصابة شخصين بحروح وصفت بالمتوسطة تم نقلهما على اثرها لتلقي العلاج بمستسفى هعيمك بالعفولة.

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