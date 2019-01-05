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اصابتان في حادث طرق مدخل مصمص



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حادث طرق ثد وقع بمدخل بلدة مصمص ظهر اليوم السبت مما اسفر عن اصابة شخصين بحروح وصفت بالمتوسطة تم نقلهما على اثرها لتلقي العلاج بمستسفى هعيمك بالعفولة.


هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات حادث الطرق




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