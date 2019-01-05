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حريق كبير في مكاتب كراج في مجد الكروم



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"حريق شب في مكاتب كراج ببلدة مجد الكروم فجر اليوم .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره .


لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.
حريق كبير في مكاتب كراج في مجد الكروم




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