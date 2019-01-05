حريق, كبير, في, مكاتب, كراج, في, مجد, الكروم,

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أصدر رئيس مجلس كفر مندا المحلي السيد مؤنس عبد الحليم بياناً حول زيارته لوزارة...
ضمن الرؤية المركزية للتربية بالجلبوع، والتي تعتمد بشكل أساسي على العيش المشترك،...
توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد خلال الأسبوع الجاري بمنخفض جوي مساء يوم غد...
أصيب شرطي بعيار ناري خلال اطلاق الرصاص في عارة، حيث وصفت اصابته بانها طفيفة...
اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الجمعة عن اختفاء اثار الشاب عبيده دبسان (25 عاما)...
أدى أكثر من أربعين ألف فلسطيني من القدس واراضي العام 48، اليوم صلاة الجمعة برحاب...
قررت المحكمة المركزية الادارية في حيفا اليوم 4.1.2019، بشطب الاستئناف على نتائج...
اقتحم ملثمون مجهولون قبيل ظهر الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في...
بقرار من رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا، المحامي زكي...
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، صوراً جديدة...