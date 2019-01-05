حريق, كبير, في, مكاتب, كراج, في, مجد, الكروم,

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لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"حريق شب في مكاتب كراج ببلدة مجد الكروم فجر اليوم .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره .

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