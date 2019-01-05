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تخصيص 6.5 مليون شيكل لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في كفر مندا‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصدر رئيس مجلس كفر مندا المحلي السيد مؤنس عبد الحليم بياناً حول زيارته لوزارة الاقتصاد وتخصيص 6.5 مليون شيكل لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية، وجاء في البيان:


أثيرت خلال الحملة الانتخابية عدة قضايا ينبغي على المجلس المحلي متابعتها بجدية والعمل على اتمامها دونما تأخير أو تسويف ومن أبرزها العمل بشكل حقيقي على إقامة منطقه صناعية حيث تشكل حلاً جذرياً لأصحاب الحرف والمصالح التي لا يجد أصحابها مكانا مناسبا لإنشاء وتطوير مصالحهم الصناعية والتجارية .

ولا يخفى على المواطنين الكرام ان الكثير من أصحاب الحرف يتكلفون غرامات مالية كمخالفات نتيجة عدم وجود منطقه صناعية , ومن الآثار الايجابية الاخرى التي قد تنتج عن إنشاء المنطقة الصناعية، التقليص من حدة أزمة السكن وتوفير شقق سكنية مكان المصالح التي سوف تنتقل للمنطقة الصناعية وكذلك تقليص الاختناقات المرورية في شوارع القرية, وتنشيط عجلة الاقتصاد المنداوي وخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب والنساء في مكان قريب وآمن .

لذا قام رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم بزيارة لوزارة الإقتصاد في تل أبيب والتقى السيد "شاي رينسكي "مدير عام الوزارة، وقد حضر الاجتماع كل من السيد جمال حوش عضو المجلس المحلي والسيد عادل قدح مهندس المجلس المحلي .

وقد تمحور هذا اللقاء حول إنشاء المنطقة الصناعية في كفر مندا وقد تقرر تخصيص مبلغ 6.5 مليون شيكل لتنفيذ المشروع حيث تتحمل وزارة الاقتصاد مبلغ 4.5 مليون شيكل من مجمل المبلغ المطلوب للتنفيذ .

وإتفق الطرفان على القيام بلقاءات لاحقة خلال شهر أيار القادم لمواكبة تقدم العمل في المشروع الذي أكد مدير عام الوزارة على دعمه الكامل والعميق لإتمامه.

رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم عقب قائلاً: "اخوتي المواطنين لا يأس مع الحياه ولا بد أن يكون النجاح حليف كل مثابر , لذا نعدكم ان لا ندخر جهدا في سبيل تطوير وإعمار كفرمندا التي نحب وكذلك من واجبي ومن حقكم علي ان يبقى المواطنين الكرام على اطلاع على المستجدات في ساحة العمل البلدي .




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