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طلاب من الجلبوع ودبورية يشاركون ببحث علمي حول جرثومة الولبخية



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ضمن الرؤية المركزية للتربية بالجلبوع، والتي تعتمد بشكل أساسي على العيش المشترك، انطلق مؤخرًا مشروع بحث علمي مشترك بين طلاب المدرسة متعددة المجالات "عمال" عيميك حارود وطلاب من مدرسة "عمال" دبورية.


الحديث يدور عن مشروع بحث حول جرثومة الولبخية " Wolbachia" لطلاب فرع البيولوجيا من المدرستين، وسينضم اليهم قريبًا طلابًا من مدرسة "عمال" نهاريا.

رئيس المجلس، عوفيد نور، قال: ضمن هذا المشروع، سيكون طلابنا جزء من البحث العملي حول هذه الجرثومة الموجودة بالحشرات، مما يساهم بتطورهم علميًا واجتماعية، الحديث يدور عن مشروع هام وكبير، وأجمل ما فيه أنه يعزز قيمة العيش المشترك.




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