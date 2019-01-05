كشف, مدة, غياب, جاريث, بيل,

كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، مدة غياب نجم ريال مدريد، جاريث بيل، بعدما تعرض لإصابة خلال مواجهة فياريال (2-2)، أمس، في الليجا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن بيل سيغيب عن فريقه، لمدة تتراوح بين 10 و15 يومًا.وأشارت إلى أنه سيبتعد بذلك عن مباراتي الليجا، أمام ريال سوسيداد الأحد المقبل، وضد ريال بيتيس يوم 13 يناير/كانون ثان الجاري، إلى جانب مباراتي كأس الملك أمام ليجانيس، في 9 و16 من الشهر ذاته.وسينتظر ريال مدريد، تحديد مدى إمكانية مشاركة لاعبه الويلزي، أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، يوم 19 يناير/كانون ثان.