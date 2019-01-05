تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-05 08:19:01 حريق كبير في مكاتب كراج في مجد الكروم |  2019-01-05 08:13:07 تخصيص 6.5 مليون شيكل لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في كفر مندا‎ |  2019-01-05 08:12:04 طلاب من الجلبوع ودبورية يشاركون ببحث علمي حول جرثومة الولبخية |  2019-01-05 08:10:02 كشف مدة غياب جاريث بيل |  2019-01-05 08:08:13 عباس: صفقة القرن "خلصت" ولن أنهي حياتي خائناً |  2019-01-05 08:05:37 منخفضان جويان ورياح قطبية الأسبوع الجاري |  2019-01-04 19:37:37 مرتدية الزي الفلسطيني.. نائبة أمريكية تتوعد بإقالة ترامب والأخير يرد |  2019-01-04 19:35:57 فتح تقرر إغلاق مقراتها في غزة حتى إشعار أخر |  2019-01-04 18:36:36 مجلس النواب الأمريكي يتجاهل شرط ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي |  2019-01-04 18:32:05 اصابة شرطي برصاصة طائشة في عارة واستنفار الشرطة |  2019-01-04 15:29:41 اختفاء اثار الشاب عبيدة دبسان من رهط والشرطة تتوجه للجمهور المساعدة بالبحث عنه |  2019-01-04 14:51:42 واتساب يخلف وعده.. ومستخدمون يهددون بالمقاطعة |  2019-01-04 14:48:25 إيران تعتزم إرسال سفنها الحربية قبالة السواحل الأميركية |  2019-01-04 14:46:28 مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم |  2019-01-04 14:45:06 40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كشف مدة غياب جاريث بيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، مدة غياب نجم ريال مدريد، جاريث بيل، بعدما تعرض لإصابة خلال مواجهة فياريال (2-2)، أمس، في الليجا.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن بيل سيغيب عن فريقه، لمدة تتراوح بين 10 و15 يومًا.

وأشارت إلى أنه سيبتعد بذلك عن مباراتي الليجا، أمام ريال سوسيداد الأحد المقبل، وضد ريال بيتيس يوم 13 يناير/كانون ثان الجاري، إلى جانب مباراتي كأس الملك أمام ليجانيس، في 9 و16 من الشهر ذاته.

وسينتظر ريال مدريد، تحديد مدى إمكانية مشاركة لاعبه الويلزي، أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، يوم 19 يناير/كانون ثان.
كشف مدة غياب جاريث بيل




كلمات متعلقة

كشف, مدة, غياب, جاريث, بيل,

تابعونــا

مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم 2019-01-04 | 14:46:28

بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو،...

واقعة الدقيقة 18.. كيف ضرب "الميليمتر القاتل" أحلام ليفربول؟ واقعة الدقيقة 18.. كيف ضرب "الميليمتر القاتل" أحلام ليفربول؟ 2019-01-04 | 11:39:24

يبدو أن ميليمترات قليلة قد تغير وجهة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،...

بعد الخسارة .. مدرب ليفربول: "كنت مستعدا لدفع أي مبلغ" بعد الخسارة .. مدرب ليفربول: "كنت مستعدا لدفع أي مبلغ" 2019-01-04 | 09:26:11

بعد الهزيمة الأولى في الموسم، اعتبر مدرب ليفربول يورغن كلوب أن تصدر الدوري...

جوارديولا ينتقم من ليفربول وكلوب.. ويشعل البريميرليج جوارديولا ينتقم من ليفربول وكلوب.. ويشعل البريميرليج 2019-01-04 | 00:31:46

حافظ مانشستر سيتي على آماله في الإبقاء على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في...

موراتا مطلوب في إسبانيا موراتا مطلوب في إسبانيا 2019-01-03 | 18:30:07

بات مهاجم تشيلسي، ألفارو موراتا، مطلوبًا في إسبانيا من جديد، خلال فترة...

تعرفوا على الأرقام القياسية المنتظرة لميسي خلال 2019 تعرفوا على الأرقام القياسية المنتظرة لميسي خلال 2019 2019-01-03 | 16:45:56

يسعى ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني لمواصلة تسجيل الأرقام القياسية في العام...

فيديو .. رونالدو يركض في صحراء دبي فيديو .. رونالدو يركض في صحراء دبي 2019-01-03 | 15:22:45

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو على صفحته في...

كلوب يحذر من "العاصفة".. وغوارديولا يتذمّر كلوب يحذر من "العاصفة".. وغوارديولا يتذمّر 2019-01-03 | 13:37:20

حذّر مدرب نادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب لاعبي فريقه من "العاصفة" التي...

رونالدو "يكيد" ريال مدريد ويصدم جماهيره رونالدو "يكيد" ريال مدريد ويصدم جماهيره 2019-01-03 | 12:10:55

أطلق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تصريحات جديدة تؤكد سعادته...

ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان 2019-01-03 | 10:40:52

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع اللاعب المغربي محمد مزيان موهبة فريق مليلية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا شعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس صلاة العيد مسجد و عثمان ابن العفان عرابه مدينة كفر قرع . محاولة اضرام النار مدخل محطة الشرطة الجماهيرية تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية ام الفحم مدارس تستقبل طلابها تفتح ابوابها العام الدراسي الجديد بث مباشر ليفربول مانشستر سيتي مباراة ;كأس انجلترا كرة القدم اغتيال غسان كنفاني 43 عاما مرور بيروت تفجير سيارته و موسدا اسرائيلي المشيرفة تشييع جثمان محمد وليد جبارين حادث طرق مصرع شاب عضلات رونالدو زيادة حجم كريستيانو مستواه تراجع صيام مرضى رمضان سكري مؤتمر طبي مستشفى الانجليزي الناصرة أطباء وفاة عامل عربي ورشة بناء عكا الشرطة ترجح تعرضه وعكة صحية ثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية بشارة بشارات انفلونزا الخنازير . الناصرة المستشفى الانجليزي الناصرة النمساوي شقحة جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظم زيارة جولة ميدانية قرية عين حوض قضاء حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com