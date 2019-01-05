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منخفضان جويان ورياح قطبية الأسبوع الجاري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد خلال الأسبوع الجاري بمنخفض جوي مساء يوم غد الأحد فيما ستتأثر بمنخفض جوي آخر مساء الثلاثاء، يرافقهما انخفاض كبير على درجات الحرارة التي ستقترب من درجة مئوية واحدة في المناطق الجبلية العالية، ولكن من غير المتوقع تساقط الثلوج خلالهما بأستثاء زخات ثلجية خفيفة مخلوطة بالبرد والأمطار وغير متراكمة غالباً على بعض القمم العالية مساء الأحد.


وأضاف الراصد الجوي أن من المتوقع أن يطرأ اليوم السبت انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً جداً ليلاً، وخلال ساعات الليل تسقط الأمطار على بعض المناطق في شمال البلاد، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم غد الأحد يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة ومغبراً أحياناُ، وخلال ساعات النهار تسقط زخات من الأمطار فوق أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يمتد تساقط الأمطار المصحوبة بزخات البرد ليشمل معظم المناطق، ويحتمل تساقط زخات من الثلج غير المتراكم فوق بعض القمم العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات شديدة أحيانا.

وفي يوم الاثنين لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى خلال ساعات ما قبل الظهر، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الثلاثاء تعود الأمطار من جديد على المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً بوجه عام، وخلال ساعات النهار تسقط زخات من الامطار على المناطق الشمالية من البلاد، وتمتد خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الأربعاء للمناطق الوسطى وبعض المناطق الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، والفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار المصحوب بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
منخفضان جويان ورياح قطبية الأسبوع الجاري




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