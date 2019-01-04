تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-04 19:37:37 مرتدية الزي الفلسطيني.. نائبة أمريكية تتوعد بإقالة ترامب والأخير يرد |  2019-01-04 19:35:57 فتح تقرر إغلاق مقراتها في غزة حتى إشعار أخر |  2019-01-04 18:36:36 مجلس النواب الأمريكي يتجاهل شرط ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي |  2019-01-04 18:32:05 اصابة شرطي برصاصة طائشة في عارة واستنفار الشرطة |  2019-01-04 15:29:41 اختفاء اثار الشاب عبيدة دبسان من رهط والشرطة تتوجه للجمهور المساعدة بالبحث عنه |  2019-01-04 14:51:42 واتساب يخلف وعده.. ومستخدمون يهددون بالمقاطعة |  2019-01-04 14:48:25 إيران تعتزم إرسال سفنها الحربية قبالة السواحل الأميركية |  2019-01-04 14:46:28 مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم |  2019-01-04 14:45:06 40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى |  2019-01-04 13:17:02 المحكمة تقرر شطب استئناف الانتخابات في ساجور |  2019-01-04 12:58:19 مجهولون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين في غزة |  2019-01-04 12:56:50 مساع لبنانية لدعوة دمشق إلى قمة بيروت وأنباء عن تأجيلها |  2019-01-04 11:42:20 البروفيسور عليان القريناوي يباشر مهام منصبه نائبا لرئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا المحامي زكي كمال |  2019-01-04 11:37:02 القسام تنشر صوراً جديدة للجندي شاليط قبل الصفقة |  2019-01-04 11:13:26 اطلاق نار على محل تجاري لبيع الادوات المنزلية في الناصرة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مرتدية الزي الفلسطيني.. نائبة أمريكية تتوعد بإقالة ترامب والأخير يرد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توعدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي رشيدة طليب، وهي فلسطينية الأصل، ببدء إجراءات إقالة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أول يوم عمل لمجلس النواب الجديد، يزاول فيه النواب مهامهم.



ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد جرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رشيدة وهي تتحدّث عن ترامب، وتصفه بعبارة نابية.


وفي لقاء بعد أدائها اليمين الدستورية الخميس، قالت رشيدة وهي ابنة مهاجر فلسطيني، أمام مؤيديها: "الناس يحبونك، وتربح.. عندما ينظر إليك ابنك ويقول (أمي، انظري لقد فزتِ، المتنمرون لا يفوزون) فأجبته: هم لا يكسبون لأننا سنذهب إلى هناك وسنقيل ذاك اللعين (ترامب)".


ورد ترامب في تغريدة كتب فيها: "كيف يمكن البدء بإقالة رئيس ربما ربح أعظم انتخابات في التاريخ، لم يرتكب أي خطأ -لا تعامُل مع روسيا، الديمقراطيون هم من تعاملوا معها- وسجل أفضل أداء في أول عامين مقارنة بكل الرؤساء، وهو أكثر الرؤساء شعبية في تاريخ الحزب الجمهوري مع نسبة 93%"؟




كلمات متعلقة

مرتدية, الزي, الفلسطيني.., نائبة, أمريكية, تتوعد, بإقالة, ترامب, والأخير, يرد,

تابعونــا

فتح تقرر إغلاق مقراتها في غزة حتى إشعار أخر فتح تقرر إغلاق مقراتها في غزة حتى إشعار أخر 2019-01-04 | 19:35:57

قررت حركة فتح مكتب التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية- غزة إغلاق مقرات حركة فتح...

مجلس النواب الأمريكي يتجاهل شرط ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي مجلس النواب الأمريكي يتجاهل شرط ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي 2019-01-04 | 18:36:36

في تحد للرئيس دونالد ترامب، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي بات تحت سيطرة...

إيران تعتزم إرسال سفنها الحربية قبالة السواحل الأميركية إيران تعتزم إرسال سفنها الحربية قبالة السواحل الأميركية 2019-01-04 | 14:48:25

قال نائب قائد البحرية الإيرانية، الجمعة، إن طهران سترسل سفنا حربية لغرب المحيط...

مساع لبنانية لدعوة دمشق إلى قمة بيروت وأنباء عن تأجيلها مساع لبنانية لدعوة دمشق إلى قمة بيروت وأنباء عن تأجيلها 2019-01-04 | 12:56:50

أشارت "الأخبار" اللبنانية إلى إمكانية دعوة سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية في...

رشيدة طليب تؤدي القسم في الكونغرس بالثوب الفلسطيني رشيدة طليب تؤدي القسم في الكونغرس بالثوب الفلسطيني 2019-01-04 | 09:22:13

عبر قيادات وأبناء الجالية الفلسطينية في أميركا عن فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه...

استطلاع فرنسي: ثلاثة أرباع الشعب غير راضين عن ماكرون استطلاع فرنسي: ثلاثة أرباع الشعب غير راضين عن ماكرون 2019-01-04 | 09:21:34

أظهرت نتائج استطلاع أجري في فرنسا، أن ثلاثة أرباع الشعب، ليس سعيدا بالطريقة التي...

رشيدة طليب بثوب فلسطيني داخل الكونغرس رشيدة طليب بثوب فلسطيني داخل الكونغرس 2019-01-03 | 23:27:12

دخلت النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب عن ولاية ميشيغان...

اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين 2019-01-03 | 18:26:43

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 60 عاماً...

إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات إسرائيل تعزي بوفاة ابنة السادات 2019-01-03 | 18:21:39

وجهت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة رسالة لأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات،...

النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي 2019-01-03 | 16:27:44

عقدت المحكمة الجزائية في مدينة الرياض جلسة اليوم الخميس للمدانين من قبل النيابة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء اطلاق نار منير شموشم الناصرة سيارة جاره حي خلة الدير اضرار دون اصابات الشرطة ام الفحم اتلاف دجاج لحوم 800 كغم بلدية قسم الصحة الخدمات البطرية منتهية الصلاحيةجلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات عرب الشبلي سكان قرية تزييف اوراق نقدية 100 دولار 200 شيكل بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشمانشستر سيتيوست بروميتش ألبيونالدوري الانجليزيمشاهدة مانشستر سيتي مباشر مشاهدة وستهلال غنايم مصرع جريمة قتل شاب اطلاق نار استنكار عارم اجتماع طارئ بلدية مدينة سخنين اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة بلدية الناصرة اجواء مشحونة مصادقة ميزانية بلدية مجلس بلدي 10 مقابل 9 اعضاء اعتقال عمال فلسطينيين بدون تصاريح عمل اقامة اسرائيل الشرطة طفلة رضيعة جسم غريب ابتلعت النقب من مستشفى سوروكا بئر السبع اصابة خطيرةشواهنة 4 اشقاء يوم واحد سخنين زفاف حفل عرس جماعي مدينة مشاركة واسعة معالي كلار العازف عالمي باريس رسالة باراك اوباما لاجل السلام في العالم اعتقال شاب سائق دراجة نارية بشبهة دهس فتاة في ام الفحمرجل طبعون سرقة سيارة اعتقال جلمة معبر الناصرة معدات سرقة دير الاسد حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com