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فتح تقرر إغلاق مقراتها في غزة حتى إشعار أخر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت حركة فتح مكتب التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية- غزة إغلاق مقرات حركة فتح حتى إشعار أخر والتوقف التام عن العمل بها تماما.




وقال د. عاطف ابو سيف المتحدث باسم حركة فتح إن الحركة قررت اغلاق مقراتها كاجراء احترازي في ظل المضايقات التي تتعرض لها حركة فتح في غزة وملاحقة كوادرها.


وأضاف ابو سيف في اتصال لـ معا أن هناك ما وصفه "فوضى مقصودة ومنظمة تمس ابناء حركة فتح في غزة".




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