مجلس, النواب, الأمريكي, يتجاهل, شرط, ترامب, لإنهاء, الإغلاق, الحكومي,

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توعدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي رشيدة طليب، وهي فلسطينية الأصل، ببدء...
قررت حركة فتح مكتب التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية- غزة إغلاق مقرات حركة فتح...
قال نائب قائد البحرية الإيرانية، الجمعة، إن طهران سترسل سفنا حربية لغرب المحيط...
أشارت "الأخبار" اللبنانية إلى إمكانية دعوة سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية في...
عبر قيادات وأبناء الجالية الفلسطينية في أميركا عن فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه...
أظهرت نتائج استطلاع أجري في فرنسا، أن ثلاثة أرباع الشعب، ليس سعيدا بالطريقة التي...
دخلت النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب عن ولاية ميشيغان...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 60 عاماً...
وجهت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة رسالة لأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات،...
عقدت المحكمة الجزائية في مدينة الرياض جلسة اليوم الخميس للمدانين من قبل النيابة...