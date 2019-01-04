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مجلس النواب الأمريكي يتجاهل شرط ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في تحد للرئيس دونالد ترامب، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي بات تحت سيطرة الديمقراطيين، تشريعات لإنهاء الإغلاق الحكومي لا تتضمن تمويل بناء جدار فاصل على الحدود مع المكسيك.



وأقرّ المجلس أمس الخميس نصّين تشريعيين يوفران تمويلا مؤقّتا للإدارات الفدرالية المغلقة ويتيحان الوقت لإجراء مفاوضات للتوصّل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والمعارضة الديموقراطية بشأن السبيل الأمثل للتصدّي للهجرة غير الشرعية.



ويضمن أحد النصّين تمويل معظم الإدارات الفدرالية المغلقة حالياً لغاية 30 سبتمبر أي لنهاية السنة المالية الحالية، في حين يمول النصّ الآخر لغاية 8 فبراير الميزانية الحساسة لوزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن ضبط الحدود، وذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي للتوصّل إلى حلّ لهذه المسألة الخلافية.




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