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اصابة شرطي برصاصة طائشة في عارة واستنفار الشرطة



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أصيب شرطي بعيار ناري خلال اطلاق الرصاص في عارة، حيث وصفت اصابته بانها طفيفة .


ونقل الشرطي الى مستشفى هيلل يافة في الخضيرة بواسطة اسعاف نجمة داوود الحمراء. 


 ويشار الى ان الشرطي اصيب جراء رصاصة طائشة.




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