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اختفاء اثار الشاب عبيدة دبسان من رهط والشرطة تتوجه للجمهور المساعدة بالبحث عنه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الجمعة عن اختفاء اثار الشاب عبيده دبسان (25 عاما) من رهط .


واشارت الشرطة ان الشاب اختفت اثاره منذ يوم 31-12-2018 .


الشرطة توجهت للجمهور المساعدة في اعمال البحث عنه .




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