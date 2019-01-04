اختفاء, اثار, الشاب, عبيدة, دبسان, من, رهط, والشرطة, تتوجه, للجمهور, المساعدة, بالبحث, عنه,

واشارت الشرطة ان الشاب اختفت اثاره منذ يوم 31-12-2018 .الشرطة توجهت للجمهور المساعدة في اعمال البحث عنه .

اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الجمعة عن اختفاء اثار الشاب عبيده دبسان (25 عاما) من رهط .

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