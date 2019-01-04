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خمنوا كم بلغ سعر فستاني إليسا ونوال الزغبي ليلة رأس السنة !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلت الفنانة ​إليسا​ ليلة رأس بفستان أسود من تصميم العالمي ​شربل عازار​، أما الفنانة ​نوال الزغبي​ فقد أطلت بفستان ذهبي من تصميم المصمم العالمي ​نديم صديحة​.   إطلالة كل من الفنانتين لاقت العديد من الإعجابات من قبل المتابعين، وقد بلغ ثمن كل منهما 6000 دولار أميركي




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