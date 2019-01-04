خمنوا كم بلغ سعر فستاني إليسا ونوال الزغبي ليلة رأس السنة !

أطلت الفنانة ​إليسا​ ليلة رأس بفستان أسود من تصميم العالمي ​شربل عازار​، أما الفنانة ​نوال الزغبي​ فقد أطلت بفستان ذهبي من تصميم المصمم العالمي ​نديم صديحة​. إطلالة كل من الفنانتين لاقت العديد من الإعجابات من قبل المتابعين، وقد بلغ ثمن كل منهما 6000 دولار أميركي