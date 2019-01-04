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واتساب يخلف وعده.. ومستخدمون يهددون بالمقاطعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد تطبيق التراسل الفوري "واتساب" لإطلاق التحديث الأكثر إثارة للجدل منذ انطلاقته، وهو التحديث الذي سيضيف الإعلانات من أجل جني المال.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن خطة واتساب تعود إلى 2014، أي حين اشترى مارد التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطبيق واتساب بـ 18 مليار دولار.


وقال نائب رئيس واتساب، كريس دانيلز، إن الإعلانات ستظهر عما قريب في "حالة" (Status) بمنصة التراسل، وأضاف أن هذه الخطوة ستكون بداية الطريق نحو تحقيق مكاسب مالية من التطبيق.


وتبقى "حالة واتساب" لمدة أربعة وعشرين ساعات ثم تزول بشكل تلقائي، على غرار "الحالة" في منصات أخرى مثل فيسبوك وإنستغرام.


وأوضح أن إطلاق الإعلانات ستسمح للشركات بأن تصل إلى المستخدمين، لكن مالكي التطبيق الأوائل أعربوا عن استياء عارم من هذا الأمر.


وقال مؤسس واتساب، بريان أكتون، إنه غير سعيد بعدما سمع خبر إدخال الإعلانات إلى تطبيق التراسل الفوري الشهير، مؤكدا أنه لا يتفق مع هذه الخطوة.


وأضاف أنه يشعر كما لو أنه باع المستخدمين وضحى بخصوصيتهم بالنظر إلى ما سيتعرضون له من إزعاج بسبب الإعلانات المتوالية للشركات.


في غضون ذلك، أعرب مستخدمون عن غضبهم إزاء القرار الجديد لواتساب، ودعا بعضهم إلى مقاطعة المنصة التي وعدت سنة 2012 بعدم إطلاق الإعلانات.




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