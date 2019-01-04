إيران, تعتزم, إرسال, سفنها, الحربية, قبالة, السواحل, الأميركية,

قال نائب قائد البحرية الإيرانية، الجمعة، إن طهران سترسل سفنا حربية لغرب المحيط الأطلسي، أي قرب السواحل الأميركية، بدءا من مارس المقبل، في وقت تشكك تقارير في جدوى هذه الخطوة، التي تأتي خوفا من بحرية الولايات المتحدة القريبة من إيران.

وأوضح الأدميرال، تورج حسني، أن القطع البحرية الإيرانية، ستتوجه في 21 من مارس إلى المحيط الأطلسي، في مهام قد تستمر خمسة أشهر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".وتشمل مجموعة القطع البحرية، حسب حسني، المدمرة "سهند" الحاملة للمروحيات، التي انضمت قبل شهرين إلى الأسطول الجنوبي في البحرية الإيرانية.وأثارت حاملات الطائرات الأميركية في الخليج العربي قلق النظام الإيراني، الذي يسعى عبر بحريته لمواجهة هذا الأمر من خلال إظهار العلم الإيراني قرب المياه الأميركية.