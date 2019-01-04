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مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، فإن قائمة "أغلى 10 لاعبين في العالم" لم تشمل اسمه، ليتربع على عرشها البرازيلي نيمار، ويحل المصري محمد صلاح في المركز الرابع.



وبحسب قائمة "كي. بي. إم. جي"، فقد بلغت قيمة رونالدو السوقية 107,3 مليون يورو، وهو رقم لم يؤهله لدخول القائمة، وفق ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".


وبلغت قيمة نيمار التي تعد الأكثر كلفة في سوق الانتقالات حتى الآن، 229 مليون يورو، ليحل في المركز الأول، فيما يأتي زميله في نادي باريس سان جرمان، مبابي الذي فرض نفسه بقوة في مونديال روسيا، في المركز الثاني بـ215 مليون يورو.


أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فحل في المركز في المركز الثالث بــ203 مليون يورو، متقدما على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بقيمة 168 مليون يورو.


المركز الخامس كان من نصيب هداف المنتخب الإنجليزي وتوتنهام هاري كين بـ151 مليون يورو، متقدما على نجم تشلسي والمنتخب البلجيكي إدين هازارد صاحب الـ148 مليون يورو، أمام مواطنه نجم مانشستر سيتي دي بروين الذي بلغت قيمته السوقية 129 مليون يورو.


وجاء في المركز الثامن نجم المنتخب الفرنسي وأتلتيكو مدريد غريزمان بـ125 مليون يورو، متقدما على مواطنه لاعب مانشستر يونايد بوغبا (119 مليون يورو)، وفي المركز العاشر جاء البرازيلي كوتينيو لاعب برشلونة.




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