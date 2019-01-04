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40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أدى أكثر من أربعين ألف فلسطيني من القدس واراضي العام 48، اليوم صلاة الجمعة برحاب المسجد الاقصى .


وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، رفض شعبنا لأي محاولة من سلطات الاحتلال لإسكات الأذان في القدس وعموم الوطن الفلسطيني.


وقال في خطبة صلاة الجمعة اليوم من رحاب المسجد الأقصى: "تطلع علينا وسائل الاعلام العبرية وتنقل بعض تصريحات قادة الاحتلال التي يلوحون فيها بإسكات نداء التوحيد في هذه الأرض المباركة، يلوّحون بإسكات قولة الحق، ويهاجمون الأذان ويزعمون أنه يسبب لهم الضوضاء".


وأضاف: "من كان يشعر بالانزعاج من الأذان وكلمة التوحيد في أرض الإسراء والمعراج فليرحل عنها لأنه غريب عنها، ولأن أذنيه لم تتعود سماع كلمة الحق".


وتابع المفتي العام قائلاً: "ان هذا الشعار الخالد "الأذان" علامة دخول وقت الصلوات الخمس، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، ومن شعائر هذه الأرض المقدسة؛ أرض الإسراء والمعراج، وشعيرة أمة الاسلام".




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