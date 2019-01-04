40, ألف, مصلٍ, يؤدون, صلاة, الجمعة, في, الأقصى,

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اعلنت الشرطة في لواء الجنوب اليوم الجمعة عن اختفاء اثار الشاب عبيده دبسان (25 عاما)...
قررت المحكمة المركزية الادارية في حيفا اليوم 4.1.2019، بشطب الاستئناف على نتائج...
اقتحم ملثمون مجهولون قبيل ظهر الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في...
بقرار من رئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا، المحامي زكي...
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، صوراً جديدة...
تحقق شرطة الناصرة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري لبيع الادوات...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الجمعة شابين ( 23 و 28 عاما) من كفركنا وطرعان بشبهة ضلوعهما...
نفت المتحدثة باسم بلدية القدس أن تكون لدى البلدية او رئيسها موشيه ليئون خطة تتعلق...
أوصت لجنة سلة الادوية المدعومة حكوميا , نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان بأن يضاف...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية ، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً الى صاف...