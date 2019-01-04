المحكمة, تقرر, شطب, استئناف, الانتخابات, في, ساجور,

قررت المحكمة المركزية الادارية في حيفا اليوم 4.1.2019، بشطب الاستئناف على نتائج الانتخابات لرئاسة قرية ساجور.يذكر انه كان المحامي چولدهامر قد تقدم باستئناف على نتيجة الانتخابات لرئاسة قرية ساجور، حيث ان الفارق بين المستأنف السيد حاتم غانم وبين رئيس المجلس السيد جبر حمود عشرة اصوات فقط.المحاميان عماد وجلال دكور بإسم موكلهم رئيس المجلس، السيد جبر حمود كانا قد اعترضا على طلب المستأنف المعاينة ببعض صناديق الاقتراع.وان القاضي برلينر كان قد قبل اعتراضه واصدر قرار برفض طلب المعاينة. وعليه اضطر المستأنف ومحاميه طلب شطب الإستئناف