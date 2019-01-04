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مجهولون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين في غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقتحم ملثمون مجهولون قبيل ظهر الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.



وأفادت الوكالة الرسمية وفا أن مجموعة من الملثمين اقتحموا مقر الهيئة وأحدثوا خرابا ودمارا في المعدات والأجهزة الخاصة بالتلفزيون.




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