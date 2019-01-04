تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-04 15:29:41 اختفاء اثار الشاب عبيدة دبسان من رهط والشرطة تتوجه للجمهور المساعدة بالبحث عنه |  2019-01-04 14:51:42 واتساب يخلف وعده.. ومستخدمون يهددون بالمقاطعة |  2019-01-04 14:48:25 إيران تعتزم إرسال سفنها الحربية قبالة السواحل الأميركية |  2019-01-04 14:46:28 مفاجأة.. رونالدو خارج قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم |  2019-01-04 14:45:06 40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى |  2019-01-04 13:17:02 المحكمة تقرر شطب استئناف الانتخابات في ساجور |  2019-01-04 12:58:19 مجهولون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين في غزة |  2019-01-04 12:56:50 مساع لبنانية لدعوة دمشق إلى قمة بيروت وأنباء عن تأجيلها |  2019-01-04 11:42:20 البروفيسور عليان القريناوي يباشر مهام منصبه نائبا لرئيس الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا المحامي زكي كمال |  2019-01-04 11:37:02 القسام تنشر صوراً جديدة للجندي شاليط قبل الصفقة |  2019-01-04 11:13:26 اطلاق نار على محل تجاري لبيع الادوات المنزلية في الناصرة |  2019-01-04 11:01:34 اعتقال شابين من طرعان وكفركنا بشبهة الضلوع باطلاق النار على سيارة موظف في مجلس محلي طرعان |  2019-01-03 19:45:52 المحامي زكي كمال ل-الصنارة:الكنيست القادمة ستكون الفرصة الأخيرة لكبح جماح التوجهات والتشريعات المتطرفة وتغليب الديمقراطية على النزعات الق |  2019-01-04 10:19:19 دوف حنين:مهم جداً ان تواصل المشتركة طريقها فهناك ما هو أهم من عدد المقاعد التي يطمح اليها كل حزب |  2019-01-04 10:15:25 بلدية القدس - لا نية لخفض مكبرات الصوت في مساجد القدس |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نانسي عجرم تغني وترقص مع بناتها داخل السيارة.. فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استهلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عام 2019 بنزهة أسرية مبهجة، وحرصت على مشاركة محبيها أجواء نزهتها بفيديو حقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر حسابها على انستجرام.


نانسي ظهرت في الفيديو مع زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، وابنتيهما إيلا وميلا، يرقصون على أنغام أغنية «لا نحتاج المالَ كي نزداد جمالاً» للفنان الكويتي حمود خضر، وكان لافتاً تفاعل النجمة اللبنانية وأسرتها مع الأغنية بالرغم من كونها باللغة العربية الفصحى، بالإضافة لمعانيها الانسانية اللافتة.


فانز نانسي اعربوا عن اعجابهم بالفيديو، مؤكدين أنه منحهم طاقة ايجابية مبهجة مع دخول العام الجديد، كما اثنوا على اختيارات الفنانة لأنواع الأغاني التي تسمعها وتحفظها ابنتيها.


يُذكر أن نانسي احتفلت بزفافها على فادي الهاشم عام 2008، وقد رُزق الزوجان بابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم يوم 23 أبريل 2011، ومن المنتظر أن تضع نانسي مولودتها الثالثة خلال أسابيع قليلة مقبلة.


على الجانب الفني، كان كليب أغنية «بدنا نولع الجو» آخر ما طرحته نانسي، وهي من كلمات سمير نخلة، ألحان جوزيف جحا، وتوزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.




كلمات متعلقة

نانسي, عجرم, تغني, وترقص, مع, بناتها, داخل, السيارة.., فيديو,

تابعونــا

خمنوا كم بلغ سعر فستاني إليسا ونوال الزغبي ليلة رأس السنة ! خمنوا كم بلغ سعر فستاني إليسا ونوال الزغبي ليلة رأس السنة ! 2019-01-04 | 14:52:48

أطلت الفنانة ​إليسا​ ليلة رأس بفستان أسود من تصميم العالمي ​شربل عازار​، أما...

معجب يقبّل ميريام فارس بطريقة عفوية..شاهدوا كيف ردت معجب يقبّل ميريام فارس بطريقة عفوية..شاهدوا كيف ردت 2019-01-04 | 09:30:02

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية...

جمهور نجوى كرم يطالبها بالاعتزال… وهي ترد! جمهور نجوى كرم يطالبها بالاعتزال… وهي ترد! 2019-01-03 | 16:45:52

لا تزال الفنانة نجوى كرم تتعرض لهجوم بسبب مشاركتها في حفل قال متابعوها إنه شكّل...

ريهام حجاج تثير الجدل بصورة لها مع شخص يحتضنه ريهام حجاج تثير الجدل بصورة لها مع شخص يحتضنه 2019-01-03 | 15:25:05

أثارت الفنانة المصرية ريهام حجاج، حالة جدل واسعة بصورة حديثة نشرتها عبر صفحتها...

قميص عمرو دياب في حفل رأس السنة يثير جدلاً واسعًا قميص عمرو دياب في حفل رأس السنة يثير جدلاً واسعًا 2019-01-03 | 13:42:22

بعد أن تعرض للكثير من الانتقادات منذ عدة أشهر بعد ظهوره مع الفنانة دينا الشربيني...

رانيا يوسف تواصل جرأتها في احتفالات رأس السنة رانيا يوسف تواصل جرأتها في احتفالات رأس السنة 2019-01-03 | 12:10:43

للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة جدل واسعة...

3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها 2019-01-03 | 11:11:08

بطريقتها الكوميدية المعتادة، علقت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب على قصة شعرها...

جورج وسوف يطرد واحد من جمهوره في حفله بالأردن.. فيديو جورج وسوف يطرد واحد من جمهوره في حفله بالأردن.. فيديو 2019-01-03 | 09:30:18

أحيا الفنان السوري جورج وسوف حفل غنائي كبير ضمن احتفالات رأس السنة، في العاصمة...

عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية 2019-01-03 | 09:10:18

تألق صاحب الحنجرة الذهبية وقيثارة الغناء الفلسطيني الفنان عوض طنوس خلال احياء...

نادين الراسي ترقص مع ابنها بـ “جمبسوت” ضيق أبرز مفاتنها احتفالا بالعام الجديد نادين الراسي ترقص مع ابنها بـ “جمبسوت” ضيق أبرز مفاتنها احتفالا بالعام الجديد 2019-01-02 | 22:16:13

يبدو أن النجمة نادين الراسي قررت ان تتحدى ظروفها الصعبة، وظلم القانون وإبعاد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فتاة قاصر اعتقال نيتها الاستشهاد الرينة فيسبةك تمديد تنفيذ عملية معادية احتراق بيت حرفيش اصابات دون اضرار طابق الاول طابقين قرية اطفاءكفر قرع تظاهرة شعارات رفع الاقصى القدس الشرطة نصرة مدخل قرية بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل احتراق حريق بيت سقف قرميد يركا اطفاء شجار كسيفة قتيلان عائلات مصرع مقتل رجل اصابة 16 اخرين النقب شرطة اسعافشجرة الميلاد اضاءة الالاف احتفال المجيد عيد مدينة معليا اضاءة شجرة الميلاد عيد قرية تحتفل احتفال أفعى داخل خزانة الكهرباء جت قرية موظف شركة الكهرباء صعقة كهربائية طلاب الكاثوليك الابتدائية شفاعمرو مناولة اولى احتفال قداس مدرسة اهالي مدينة هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى منير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح الطفل العنكبوت الفلسطيني تحطيم محمد الشيخ ليونة غينيس رقم قياسي محمد الجوابره مصرع شاب واصابة اخر شجار عائلي في كفر قاسم الشرطة الحرم الابراهيمي محاولة تنفيذ عملية طعن الخليل فلسطينية اطلاق النار عليها جندي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com