نانسي, عجرم, تغني, وترقص, مع, بناتها, داخل, السيارة.., فيديو,

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أطلت الفنانة إليسا ليلة رأس بفستان أسود من تصميم العالمي شربل عازار، أما...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية...
لا تزال الفنانة نجوى كرم تتعرض لهجوم بسبب مشاركتها في حفل قال متابعوها إنه شكّل...
أثارت الفنانة المصرية ريهام حجاج، حالة جدل واسعة بصورة حديثة نشرتها عبر صفحتها...
بعد أن تعرض للكثير من الانتقادات منذ عدة أشهر بعد ظهوره مع الفنانة دينا الشربيني...
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