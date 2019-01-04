نانسي, عجرم, تغني, وترقص, مع, بناتها, داخل, السيارة.., فيديو,

استهلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عام 2019 بنزهة أسرية مبهجة، وحرصت على مشاركة محبيها أجواء نزهتها بفيديو حقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر حسابها على انستجرام.

نانسي ظهرت في الفيديو مع زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، وابنتيهما إيلا وميلا، يرقصون على أنغام أغنية «لا نحتاج المالَ كي نزداد جمالاً» للفنان الكويتي حمود خضر، وكان لافتاً تفاعل النجمة اللبنانية وأسرتها مع الأغنية بالرغم من كونها باللغة العربية الفصحى، بالإضافة لمعانيها الانسانية اللافتة.فانز نانسي اعربوا عن اعجابهم بالفيديو، مؤكدين أنه منحهم طاقة ايجابية مبهجة مع دخول العام الجديد، كما اثنوا على اختيارات الفنانة لأنواع الأغاني التي تسمعها وتحفظها ابنتيها.يُذكر أن نانسي احتفلت بزفافها على فادي الهاشم عام 2008، وقد رُزق الزوجان بابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم يوم 23 أبريل 2011، ومن المنتظر أن تضع نانسي مولودتها الثالثة خلال أسابيع قليلة مقبلة.على الجانب الفني، كان كليب أغنية «بدنا نولع الجو» آخر ما طرحته نانسي، وهي من كلمات سمير نخلة، ألحان جوزيف جحا، وتوزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.