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بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو،...
بعد الهزيمة الأولى في الموسم، اعتبر مدرب ليفربول يورغن كلوب أن تصدر الدوري...
حافظ مانشستر سيتي على آماله في الإبقاء على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في...
بات مهاجم تشيلسي، ألفارو موراتا، مطلوبًا في إسبانيا من جديد، خلال فترة...
يسعى ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني لمواصلة تسجيل الأرقام القياسية في العام...
نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو على صفحته في...
حذّر مدرب نادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب لاعبي فريقه من "العاصفة" التي...
أطلق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تصريحات جديدة تؤكد سعادته...
تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع اللاعب المغربي محمد مزيان موهبة فريق مليلية...
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) إنه يدرس التوسع في عدد الفرق المشاركة في...