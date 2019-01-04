يبدو أن ميليمترات قليلة قد تغير وجهة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتبعده عن ليفربول الطامح في الحصول على لقبه الأول منذ موسم 1989-1990، وتعزز آمال مطارده المباشر مانشستر سيتي.

وتعرض أبناء يورغن كلوب، مساء الخميس، لأول هزيمة لهم هذا الموسم، على يد مانشستر سيتي، بهدفين مقابل واحد.وكان يمكن أن تنتهي المباراة بفوز ليفربول أو بالتعادل بين الفريقين، بعد مشهد استثنائي وكرة لـ"الريدز" لم يتم احتسابها هدفا في سيناريو غريب.فقد أنقذ جون ستونز، مدافع فريق مانشستر سيتي، مرمى فريقه من هدف محقق في الدقيقة 18والنتيجة تعادل الفريقين من دون أهداف.وبدأت الهجمة حين سدد مهاجم ليفربول، ساديو ماني، الكرة واعترضها القائم، الأمر الذي جعل ستونز يتدخل ويحاول إبعادها، لكنها اصطدمت بالحارس وعادت إلى المرمى.وأخرج ستونز الكرة بشكل رائع من قلب المرمى، حيث لم يتبق على دخولها إلا ميليمترات قليلة، فيما اعتقد اللاعبون والجماهير أن الكرة دخلت بالفعل المرمى.وفي الإعادة التلفزيونية، يظهر أن الكرة تجاوزت خط المرمى، إلا أن تقنية خط المرمى كشفت العكس.