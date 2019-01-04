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القسام تنشر صوراً جديدة للجندي شاليط قبل الصفقة



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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، صوراً جديدة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته لمدة 5 سنوات.



وأوضحت الكتائب أن هذه الصور يظهر فيها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان أسيراً لديها منذ عام 2006، وذلك في الذكرى الثانية لكشفها عن "وحدة الظل" أكثر وحدات الكتائب سرية، والتي يسند لها تأمين أسرى الاحتلال.




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