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اطلاق نار على محل تجاري لبيع الادوات المنزلية في الناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة الناصرة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري لبيع الادوات المنزلية على شارع بولص في الناصرة بوابل من الرصاص.


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الافادات من المكان .


ولم تعرف بعد خلفية الحادث.
اطلاق نار على محل تجاري لبيع الادوات المنزلية في الناصرة




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