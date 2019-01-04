اطلاق, نار, على, محل, تجاري, لبيع, الادوات, المنزلية, في, الناصرة,

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وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الافادات من المكان .ولم تعرف بعد خلفية الحادث.

تحقق شرطة الناصرة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري لبيع الادوات المنزلية على شارع بولص في الناصرة بوابل من الرصاص.

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