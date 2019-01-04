اعتقال, شابين, من, طرعان, وكفركنا, بشبهة, الضلوع, باطلاق, النار, على, سيارة, موظف, في, مجلس, محلي, طرعان,

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، صوراً جديدة...
تحقق شرطة الناصرة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري لبيع الادوات...
نفت المتحدثة باسم بلدية القدس أن تكون لدى البلدية او رئيسها موشيه ليئون خطة تتعلق...
أوصت لجنة سلة الادوية المدعومة حكوميا , نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان بأن يضاف...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية ، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً الى صاف...
يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ41 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت...
صادقت وزارة المالية ضمن ما يسمى المسار السريع او (الفتمال) على حي رابين في قرية...
جاء في يبان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...
دعت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الدوري الذي عقد...
انتهت قبل قليل جلسة المحكمة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...