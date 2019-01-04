تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-04 11:37:02 القسام تنشر صوراً جديدة للجندي شاليط قبل الصفقة |  2019-01-04 11:13:26 اطلاق نار على محل تجاري لبيع الادوات المنزلية في الناصرة |  2019-01-04 11:01:34 اعتقال شابين من طرعان وكفركنا بشبهة الضلوع باطلاق النار على سيارة موظف في مجلس محلي طرعان |  2019-01-03 19:45:52 المحامي زكي كمال ل-الصنارة:الكنيست القادمة ستكون الفرصة الأخيرة لكبح جماح التوجهات والتشريعات المتطرفة وتغليب الديمقراطية على النزعات الق |  2019-01-04 10:19:19 دوف حنين:مهم جداً ان تواصل المشتركة طريقها فهناك ما هو أهم من عدد المقاعد التي يطمح اليها كل حزب |  2019-01-04 10:15:25 بلدية القدس - لا نية لخفض مكبرات الصوت في مساجد القدس |  2019-01-04 10:13:53 لجنة سلة الأدوية توصي بإضافة 107 علاجات وأدوية |  2019-01-04 09:56:07 يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله |  2019-01-04 09:35:58 جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ |  2019-01-04 09:27:59 مفاجأة صادمة.. 35 مليون شخص تناولوا الأدوية كمخدرات |  2019-01-04 09:22:13 رشيدة طليب تؤدي القسم في الكونغرس بالثوب الفلسطيني |  2019-01-04 09:21:34 استطلاع فرنسي: ثلاثة أرباع الشعب غير راضين عن ماكرون |  2019-01-04 09:20:44 الطقس: أجواء غائمة جزئية اليوم ومنخفض شديد البرودة الأحد |  2019-01-04 09:19:49 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "مقاومة التطبيع" |  2019-01-03 20:00:20 الدواعش الجدد.... |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شابين من طرعان وكفركنا بشبهة الضلوع باطلاق النار على سيارة موظف في مجلس محلي طرعان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة فجر اليوم الجمعة شابين ( 23 و 28 عاما) من كفركنا وطرعان بشبهة ضلوعهما باطلاق نار قبل يومين على سيارة موظف في المجلس المحلي في قرية طرعان امس الاول الاربعاء .


وكانت الشرطة طلبت من راكبي الدراجة النارية التي شيتبه باستعمالها في عملية اطلاق النار , طلبت من السائقين التوقف الا انهما نزلا عن الدراجة وفرا هاربين , وبعد مطاردتهما في أزقة القرية تم اعتقالهما واقتيادهما للتحقيق في مركز الشرطة بكفركنا .


وقد عثرت الشرطة بالقرب من الدراجة النارية على مسدس من نوع 9 ملمتر وزجاجة بداحلها مادة مشتعلة , قبعات قطن وقفازات .


وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة في الناصرة النظر اليوم بتمديد اعتقال المشتبهين .



خبار متعلقة







كلمات متعلقة

اعتقال, شابين, من, طرعان, وكفركنا, بشبهة, الضلوع, باطلاق, النار, على, سيارة, موظف, في, مجلس, محلي, طرعان,

تابعونــا

القسام تنشر صوراً جديدة للجندي شاليط قبل الصفقة القسام تنشر صوراً جديدة للجندي شاليط قبل الصفقة 2019-01-04 | 11:37:02

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، صوراً جديدة...

اطلاق نار على محل تجاري لبيع الادوات المنزلية في الناصرة اطلاق نار على محل تجاري لبيع الادوات المنزلية في الناصرة 2019-01-04 | 11:13:26

تحقق شرطة الناصرة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري لبيع الادوات...

بلدية القدس - لا نية لخفض مكبرات الصوت في مساجد القدس بلدية القدس - لا نية لخفض مكبرات الصوت في مساجد القدس 2019-01-04 | 10:15:25

نفت المتحدثة باسم بلدية القدس أن تكون لدى البلدية او رئيسها موشيه ليئون خطة تتعلق...

لجنة سلة الأدوية توصي بإضافة 107 علاجات وأدوية لجنة سلة الأدوية توصي بإضافة 107 علاجات وأدوية 2019-01-04 | 10:13:53

أوصت لجنة سلة الادوية المدعومة حكوميا , نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان بأن يضاف...

الطقس: أجواء غائمة جزئية اليوم ومنخفض شديد البرودة الأحد الطقس: أجواء غائمة جزئية اليوم ومنخفض شديد البرودة الأحد 2019-01-04 | 09:20:44

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً الى صاف...

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "مقاومة التطبيع" غزة تستعد للمشاركة في جمعة "مقاومة التطبيع" 2019-01-04 | 09:19:49

يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ41 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت...

وزارة المالية تصادق على مخطط حارة رابين في يركا ضمن المسار السريع وزارة المالية تصادق على مخطط حارة رابين في يركا ضمن المسار السريع 2019-01-03 | 19:36:23

صادقت وزارة المالية ضمن ما يسمى المسار السريع او (الفتمال) على حي رابين في قرية...

صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات 2019-01-03 | 16:19:39

جاء في يبان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...

المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية 2019-01-03 | 15:41:31

دعت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الدوري الذي عقد...

انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى 2019-01-03 | 14:52:27

انتهت قبل قليل جلسة المحكمة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانونعصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن محاولة سرقة شاحنة اطلاق نار مصرع شاب عربي اصابة مفرق بيلو لخيش رحوفوتمجدال هعيمك حادث طرق علق بين شاحنة حائط توفي مصرع سائق سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية قاصران يافة الناصرة محاولة قنل يهودي طعنا سكين سكاكين احداث القدس الاقصى مصطفى نمر شعفاط اطلاق نار دهس عناصر امن القدس امن قوات الجيش طلاب عرب جامعة تل ابيت تظاهرة اعلام فلسطين ضد اطلاق النار المواطنين العرب حادث طرق مروع انقلاب سيارة مفرق رهط الجنوب الشرطة المستشفى حريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية ام الفحم القاء حجارة حرق اطارات سرطة مدخل المدينة شعب شاب عطا طيون فئران فئر حشرات غرفة عمليات مستشفى الجليل الغربي نهاريا طفلة رضيعة نسيها والدها رهط السيارة عرابة معلم مدرسة الحركة الاسلامية الوضع المسجد الاقصى القدس الشيخ رائد صلاح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com