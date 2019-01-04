اعتقال, شابين, من, طرعان, وكفركنا, بشبهة, الضلوع, باطلاق, النار, على, سيارة, موظف, في, مجلس, محلي, طرعان,

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الجمعة شابين ( 23 و 28 عاما) من كفركنا وطرعان بشبهة ضلوعهما باطلاق نار قبل يومين على سيارة موظف في المجلس المحلي في قرية طرعان امس الاول الاربعاء .

وكانت الشرطة طلبت من راكبي الدراجة النارية التي شيتبه باستعمالها في عملية اطلاق النار , طلبت من السائقين التوقف الا انهما نزلا عن الدراجة وفرا هاربين , وبعد مطاردتهما في أزقة القرية تم اعتقالهما واقتيادهما للتحقيق في مركز الشرطة بكفركنا .وقد عثرت الشرطة بالقرب من الدراجة النارية على مسدس من نوع 9 ملمتر وزجاجة بداحلها مادة مشتعلة , قبعات قطن وقفازات .وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة في الناصرة النظر اليوم بتمديد اعتقال المشتبهين .