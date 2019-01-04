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بلدية القدس - لا نية لخفض مكبرات الصوت في مساجد القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نفت المتحدثة باسم بلدية القدس أن تكون لدى البلدية او رئيسها موشيه ليئون خطة تتعلق بخفض مكبرات الصوت في المساجد في الاحياء العربية المقدسية القريبة من الاحياء اليهودية ، 


وقالت المتحدثة أن ما تم تناقله من انباء حول هذا الموضوع هو عار عن الصحة تماما ، مشيرة الى ان القضية تتلخص بفكرة كانت قد طرحت خلال الحملة الانتخابية للسيد ليئون عندما خاض الانتخابات المحلية الاخيرة ، مؤكدة عدم وجود أي نية لتنفيذها .




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