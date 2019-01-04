بلدية القدس - لا نية لخفض مكبرات الصوت في مساجد القدس

نفت المتحدثة باسم بلدية القدس أن تكون لدى البلدية او رئيسها موشيه ليئون خطة تتعلق بخفض مكبرات الصوت في المساجد في الاحياء العربية المقدسية القريبة من الاحياء اليهودية ،

وقالت المتحدثة أن ما تم تناقله من انباء حول هذا الموضوع هو عار عن الصحة تماما ، مشيرة الى ان القضية تتلخص بفكرة كانت قد طرحت خلال الحملة الانتخابية للسيد ليئون عندما خاض الانتخابات المحلية الاخيرة ، مؤكدة عدم وجود أي نية لتنفيذها .