لجنة, سلة, الأدوية, توصي, بإضافة, 107, علاجات, وأدوية,

أوصت لجنة سلة الادوية المدعومة حكوميا , نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان بأن يضاف إلى السلة هذا العام مئة وسبعة علاجات وأدوية جديدة، يستفيد منها نحو سبعين ألف مريض. ويبلغ حجم الميزانية المخصصة لذلك نصف مليار شيكل.

وقد انتقد عضو الكنيست صالح سعد من حزب العمل توصية لجنة سلة الادوية بعدم شمل الدواء للمرض الوراثي النادر ctx في السلة للعام الجاري.وقال سعد إن هذا الدواء يعتبر منقذا للحياة بالنسبة لستة وأربعين مريضًا - نصفهم من سكان يركا – لا يمكنهم شراؤه بسبب تكلفته الباهظة.