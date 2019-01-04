يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله

انتقل الى رحمته تعالى في قرية يركا الشاعر مفيد قويقس "أبو عائد" .وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر.رحمه الله واسكنه فسيح جناته ولاهله وذويه الصبر والسلوان.

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جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ 2019-01-04 | 09:35:58 فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن...

طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). 2019-01-03 | 10:35:12 انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس في مدينة...

عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" 2018-12-31 | 13:02:00 سم الله الرحمن الرحيم انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ المربي عبد القادر...

ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله 2018-12-29 | 18:00:02 ال سويطي واقرباؤهم وانسباؤهم في ابو سنان والخارج ينعون بمزيد من الحزن والاسى...

الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) من يافة الناصرة في ذمة الله 2018-12-27 | 15:34:53 إنتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) عن عمر يناهز 79 عامًا،...

البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله 2018-12-24 | 09:55:21 انتقل الى رحمة الله تعالى في البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين، جميل خليل حمودة...

سخنين -الحاج حمد حسين غالية (ابو مفيد) في ذمة الله 2018-12-24 | 09:43:30 انتقل الى رحمتة تعالى المرحوم الحاج حمد حسين غالية صباح اليوم الاثنين...

طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله 2018-12-19 | 11:25:27 انتقل الى رحمة الله تعالى بمدينة طمرة صباح اليوم محمد غازي عواد عن عمر ناهر ال 50...

ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض 2018-12-19 | 10:38:49 فجعت قرية ترشيحا بوفاة المأسوف على شبابه ايهاب برهم (23 سنة) بعد معاناة من مرض...