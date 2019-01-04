تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-04 11:37:02 القسام تنشر صوراً جديدة للجندي شاليط قبل الصفقة |  2019-01-04 11:13:26 اطلاق نار على محل تجاري لبيع الادوات المنزلية في الناصرة |  2019-01-04 11:01:34 اعتقال شابين من طرعان وكفركنا بشبهة الضلوع باطلاق النار على سيارة موظف في مجلس محلي طرعان |  2019-01-03 19:45:52 المحامي زكي كمال ل-الصنارة:الكنيست القادمة ستكون الفرصة الأخيرة لكبح جماح التوجهات والتشريعات المتطرفة وتغليب الديمقراطية على النزعات الق |  2019-01-04 10:19:19 دوف حنين:مهم جداً ان تواصل المشتركة طريقها فهناك ما هو أهم من عدد المقاعد التي يطمح اليها كل حزب |  2019-01-04 10:15:25 بلدية القدس - لا نية لخفض مكبرات الصوت في مساجد القدس |  2019-01-04 10:13:53 لجنة سلة الأدوية توصي بإضافة 107 علاجات وأدوية |  2019-01-04 09:56:07 يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله |  2019-01-04 09:35:58 جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ |  2019-01-04 09:27:59 مفاجأة صادمة.. 35 مليون شخص تناولوا الأدوية كمخدرات |  2019-01-04 09:22:13 رشيدة طليب تؤدي القسم في الكونغرس بالثوب الفلسطيني |  2019-01-04 09:21:34 استطلاع فرنسي: ثلاثة أرباع الشعب غير راضين عن ماكرون |  2019-01-04 09:20:44 الطقس: أجواء غائمة جزئية اليوم ومنخفض شديد البرودة الأحد |  2019-01-04 09:19:49 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "مقاومة التطبيع" |  2019-01-03 20:00:20 الدواعش الجدد.... |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله



  |     |   اضافة تعليق




انتقل الى رحمته تعالى في قرية يركا الشاعر مفيد قويقس "أبو عائد" .


وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر.


رحمه الله واسكنه فسيح جناته ولاهله وذويه الصبر والسلوان.




كلمات متعلقة

يركا, -, الشاعر, مفيد, قويقس, أبو, عائد, في, ذمة, الله,

تابعونــا

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ 2019-01-04 | 09:35:58

فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن...

طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). 2019-01-03 | 10:35:12

انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس في مدينة...

عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" 2018-12-31 | 13:02:00

سم الله الرحمن الرحيم انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ المربي عبد القادر...

ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله 2018-12-29 | 18:00:02

ال سويطي واقرباؤهم وانسباؤهم في ابو سنان والخارج ينعون بمزيد من الحزن والاسى...

الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) من يافة الناصرة في ذمة الله الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) من يافة الناصرة في ذمة الله 2018-12-27 | 15:34:53

إنتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) عن عمر يناهز 79 عامًا،...

البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله 2018-12-24 | 09:55:21

انتقل الى رحمة الله تعالى في البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين، جميل خليل حمودة...

سخنين -الحاج حمد حسين غالية (ابو مفيد) في ذمة الله سخنين -الحاج حمد حسين غالية (ابو مفيد) في ذمة الله 2018-12-24 | 09:43:30

انتقل الى رحمتة تعالى المرحوم الحاج حمد حسين غالية صباح اليوم الاثنين...

طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله 2018-12-19 | 11:25:27

انتقل الى رحمة الله تعالى بمدينة طمرة صباح اليوم محمد غازي عواد عن عمر ناهر ال 50...

ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض 2018-12-19 | 10:38:49

فجعت قرية ترشيحا بوفاة المأسوف على شبابه ايهاب برهم (23 سنة) بعد معاناة من مرض...

محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله 2018-12-18 | 08:58:27

انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة الليلة محمود يوسف سليمان ابراهيم كناعنه ابو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله صفاء امارة كفر كنا سيلفي الجندية حافلة صورة فيسبوك لايكات توضح تشييع جثمان محمد حسنين موسى اطلاق نار شجار عبلين قرية مثواه الاخير ملحم نايف حمدوني ابو سنان مصرع وفاة متأثرا جراحه تراكتور زراعي قرب عمقا الصندحاوي مسيرة كفر قرع مشاركة واسعة السابعة عشرةبوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب نشأت ملحم تسليم جثمان جنازة تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت منفذ عملية تل ابيب جبهة الناصرة الشيوعي مشاركة مظاهرة الناصرة السبتكرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة هشام خوري عازف كمان منعه السفر ال عال طائرة دواعي أمنية تفتيش عنصرية اذلال اهانة احتراق حافلة شارع 531 قرب مفترق كفار سابا دون اصابات اطفاء خالية ركاب مصرع شابة غرقا تل ابيب شاطئ البحر انتشال جثة اسعاف اقرار وفاتها سقوط فتاة عرب الزبيدات اصابتها بالغة ارتفاع شاهق مستشفى رمبام اسعاف الطفل عدي بلال كنعان طمرة مدينة فجعت رمبام مستشفى ام الفحم رصاصة طائشة تحطم زجاج نافذة سيارة حي منطقة الشيكون مدينة ام الفحم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com