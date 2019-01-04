جسر, الزرقاء, تفجع, بوفاة, الشاب, محمود, احمد, جربان‎,

فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن عمر يناهز 34 عاما، وذلك اثر مرض عضال ألم به.

هذا ويخيم الحزن والاسى على القرية وعلى كل من عرفه حيث عرف المرحوم بأخلاقه الحميد وسيرته الطيبة.انا لله وانا اليه راجعون