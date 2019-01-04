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شاهدوا - جبل الشيخ تكسوه الثلوج ويفتح ابوابه لاستقبال زوارخ
2019-01-04 09:34:47
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جبل الشيخ تكسوه الثلوج ويفتح ابوابه لاستقبال زوارخ
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