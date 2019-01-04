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2019-01-04 10:19:19
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استطلاع فرنسي: ثلاثة أرباع الشعب غير راضين عن ماكرون
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الطقس: أجواء غائمة جزئية اليوم ومنخفض شديد البرودة الأحد
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2019-01-04 09:19:49
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2019-01-03 20:00:20
الدواعش الجدد....
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دخول امرأتين معبدا هندوسيا يفجر احتجاجات عنيفة في الهند
2019-01-04 09:32:23
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دخول امرأتين معبدا هندوسيا يفجر احتجاجات عنيفة في الهند
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