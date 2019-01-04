معجب, يقبّل, ميريام, فارس, بطريقة, عفوية..شاهدوا, كيف, ردت,

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ على هامش حفل رأس السنة الذي أحيته في أبو ظبي.

وظهرت فارس في الفيديو أثناء لقائها بمعجبيها حيث بدا أحدهم وهو يقبلها على خدّها، واللافت انها بدت متفاعلةً معه بطريقة عفوية.وكانت شاركت الجمهور عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور والفيديوهات من الحفل حيث بدت متأثرة كثيراً على المسرح بعد الغياب لفترة طويلة.ويشار إلى ان فارس كانت أطلقت مؤخراً أغنية “قومي” والفيديو المرافق لها والتي لاقت نجاحاً كبير